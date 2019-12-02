Москва, , 19:03 — REGNUM Вопреки тому, что ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на российских дорогах, нужно помнить, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу кардинально сократить смертность на них, заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM лидер (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Антон Цветков.

«Причем не в отдаленной перспективе, а в ближайшие несколько лет. И для этого выделены огромные деньги, — отметил Цветков. — И нужно проводить в жизнь целый комплекс мер, направленных на качественное улучшение ситуации. Нужно усилить работу по неотвратимости наказания за серьёзные нарушения ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, использование мобильного телефона за рулем, и, конечно, езда в нетрезвом состоянии. И самое важное — не только максимально выявлять пьяных за рулем, но и работать на опережение, усилить реальную профилактику».

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Кроме того, по его словам, нужно повышать требования к уровню подготовки профессиональных водителей. Он предлагает повышать качество дорог, улучшать транспортную инфраструктуру, разделять потоки, обустраивать пешеходные переходы, улучшать работу автошкол, так как там иногда права просто продаются, а реальных знаний не дают.

«Нужно усиливать работу ГИБДД, больше заниматься патрулированием улиц, работать на опережение с использованием современных методов и средств. Нужно проводить реальные проверки перевозчиков. И активней бороться с нелегалами, а то у нас сейчас зачастую легальных перевозчиков проверяют чаще нелегалов. Потому что нелегалы всем платят, а легальные стараются честно работать», — пояснил Цветков.

По его мнению, если всё это не начать делать, то подобные прогнозы ГИБДД, к несчастью, оправдаются.

Напомним, 2 декабря на семинаре по обеспечению дорожного движения заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин заявил, что смертность на российский дорогах, скорее всего, будет увеличиваться. Кроме того, он призвал снижать число автомобилей на дорогах, так как нельзя построить столько дорог, сколько нужно автомобилистам.

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