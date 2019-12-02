Курск, , 18:31 — REGNUM В Курске член общественного совета Николай Лопатин предложил ликвидировать трамвайное движение на отрезке от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Действительно, с трамваями в Курске складывается сложная ситуация. Средний возраст подвижного состава — 29 лет, на ремонт одного километра пути требуется порядка 15 миллионов рублей. Но с таким решением, как ликвидация того или иного трамвайного маршрута, торопиться нельзя. Тут надо тщательно продумать альтернативу, организовать перевозки муниципальными автобусами большой вместимости, обсудить с курянами перспективы принятия такого решения», — заявил глава города Виктор Карамышев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный спор сейчас происходит в Липецке. Там трамваи из-за их нерентабельности могут убрать совсем, хотя горожан такой вариант категорически не устраивает. Липчане создали петицию в защиту трамваев, а в качестве отрицательного примера приводят Воронеж: там трамваи полностью ликвидировали ещё десять лет назад, но это не спасло от проблем с общественным транспортом и огромных пробок.

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