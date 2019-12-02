Москва, , 18:31 — REGNUM Смертность на российский дорогах, скорее всего, будет увеличиваться, заявил 2 декабря на семинаре по обеспечению дорожного движения заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

По словам чиновника, с начала года в России зафиксировано 146 тысяч дорожных аварий. При этом порядка 160 тысяч человек получили травмы, а более 15 тысяч — погибли.

Понарьин «Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться».

Напомним, Понарьин заявил, что нужно снижать число автомобилей на дорогах, поскольку строить столько дорог, сколько нужно автомобилистам, сегодня нереально.

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