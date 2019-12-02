Ярославль, , 18:17 — REGNUM В поселке Михайловском Ярославского района завершено строительство детского сада на 140 мест. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Детский сад в Михайловском

«Ярославский район ждал этого события почти 5 лет, — отметил Дмитрий Миронов. — Первый подрядчик сбежал, построив только два этажа. Потом были трудности с финансированием. Нам, к счастью, удалось решить все проблемы. Заложили необходимые средства в региональный бюджет, контролировали новую подрядную организацию на всех этапах строительства. Садик будет оснащен всем необходимым, и даже больше: в спортзале установят два сухих бассейна и манеж, а в музыкальном — балетный станок».

Строительство детского сада началось еще в 2014 году. Это один из двух оставшихся детсадов-долгостроев, начатых еще при предыдущем губернаторе Сергее Ястребове. Последний достраивают в Пошехонье.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, сейчас в регионе строятся девять дошкольных учреждений. В ноябре заключены контракты еще по пяти объектам — двум в Рыбинске и трем в Ярославле.

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