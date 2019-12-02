Ярославль, 2 декабря 2019, 18:17 — REGNUM В поселке Михайловском Ярославского района завершено строительство детского сада на 140 мест. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Строительство детского сада началось еще в 2014 году. Это один из двух оставшихся детсадов-долгостроев, начатых еще при предыдущем губернаторе Сергее Ястребове. Последний достраивают в Пошехонье.
Как сообщили в правительстве Ярославской области, сейчас в регионе строятся девять дошкольных учреждений. В ноябре заключены контракты еще по пяти объектам — двум в Рыбинске и трем в Ярославле.
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