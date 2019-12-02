Манила, , 18:10 — REGNUM На Филиппинах более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с приближением тайфуна «Тисой», передаёт 2 декабря агентство Bloomberg.

Ранее управление общественной безопасности страны сообщило, что всего в потенциально опасной зоне находятся около 300 тысяч человек. Угрозу для населения представляют как ожидаемые наводнения, так и возможный сход грязевых потоков с вулкана Майон.

Из-за тайфуна в столице Филиппин приостановлена работа аэропорта. Авиакомпании отменили более сотни внутренних и международных авиарейсов, в результате чего тысячи человек вынуждены оставаться в аэропортах.

Напомним, тайфун «Тисой», как ожидается, достигнет побережья Филиппин в районе провинций Сорсогон или Катандуанес уже в ближайшие часы.

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