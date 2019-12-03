Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, Госдума обсудит изменение правил возрастной маркировки информационной продукции, сообщает ИА REGNUM. Ранее планировалось, что законопроект будет рассмотрен на заседании 5 ноября.

Предлагается отказаться от уже принятых ограничений с указанием возраста, в частности, «12+», «16+» и прочее. Книги, выставки, шоу, кинофильмы, компьютерные фильмы, музыку предлагается маркировать по-новому.

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Согласно поправкам, «информация может быть выражена словосочетаниями «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и иными любыми сходными по смыслу словосочетаниями».

Отметим, что на рассмотрении Госдумы находится еще один законопроект на ту же тему. Авторы борются с абсурдным применением «возрастного ценза» для доступа подрастающего поколения к культурным ценностям и культурным благам.

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