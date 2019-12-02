Брянск, , 17:52 — REGNUM Полицейские установили причастных к трансляции видеоролика порнографического характера в одном из торговых центров Брянска, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Злоумышленниками оказались двое школьников.

Инцидент произошёл 23 ноября. На территории фудкорта торгово-развлекательного центра один из промо-мониторов вдруг стал транслировать порнографический ролик. В полиции Брянска установили, что виновниками показа были двое 14-летних школьников. Находясь на территории фудкорта, они с помощью мобильного телефона подключились к монитору и запустили видеоролик, найденный в интернете.

Несовершеннолетние признались в хулиганской выходке. По факту происшествия в полиции продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.