Архангельск, , 17:48 — REGNUM Жительница Коряжмы пытается вернуть себе внучек — двух дочерей-близнецов, мать которых по состоянию здоровья ограничена в родительских правах, забрали органы опеки и передали в приемную семью из Адыгеи.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова, несмотря на то, что история с изъятием детей случилась несколько месяцев назад, обращение от родственницы детей поступило только сегодня.

«Мы отправили запросы в органы опеки и другие инстанции, будем ждать ответ. До выяснения всех обстоятельств этой истории комментарии давать сложно», — заявила Смирнова.

По данным СМИ, дети родились летом 2018 года, а в сентябре их мать ограничили в правах. Сначала опекуном детей была бабушка, но позже она якобы под давлением органов опеки написала отказ. Последние месяцы перед отправлением в новую семью дети проживали в детском доме в Архангельске. Женщина пыталась вернуть опекунство через суд, но безуспешно.