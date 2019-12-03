Москва, 3 декабря 2019, 00:00 — REGNUM Сегодня, 3 декабря Госдума во втором чтении обсудит законопроект, направленный на возвращение «курилок» в аэропорты, сообщает ИА REGNUM.
Госдума в июле текущего года приняла в первом чтении законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты. В свою очередь, Минздрав разработал поправки к законопроекту, определяющие принцип размещения курилок и их количество.
Изменения предлагают оставить на усмотрение собственников аэропортов создание зон для курения.
Таким образом предлагается бороться с практикой курения в туалетах.
Не получается
В 2019 году в России резко выросло число нарушений запрета на курение в аэропортах, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин. По его словам, только за первое полугодие 2019 года этот показатель составил более 70% от аналогичного за весь прошлый год. Запрет на курение в аэропортах не работает.
Роспотребнадзор против
Против возвращения курительных комнат в зданиях аэропорта выступил Роспотребнадзор. Позиция ведомства заключается в том, что вентиляция и фильтры, которые будут установлены в курилках, никоим образом не смогут снизить уровень табачного дыма до допустимого. По мнению специалистов ведомства, только зона, на 100% свободная от курения, может обеспечить надёжную защиту.
За деньги
В качестве борьбы за чистый воздух парламентарии предложили сделать платными «курилки» в транзитной зоне аэропорта. Одновременно ряд депутатов считает, что предлагаемые нормы аэропорты воспримут как обязанность и создадут «курилки», причем оплатят их все пассажиры — стоимость посещения будет включена в билет.
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