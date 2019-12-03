Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 3 декабря Госдума во втором чтении обсудит законопроект, направленный на возвращение «курилок» в аэропорты, сообщает ИА REGNUM.

Госдума в июле текущего года приняла в первом чтении законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты. В свою очередь, Минздрав разработал поправки к законопроекту, определяющие принцип размещения курилок и их количество.

Изменения предлагают оставить на усмотрение собственников аэропортов создание зон для курения.

Таким образом предлагается бороться с практикой курения в туалетах.

Не получается

В 2019 году в России резко выросло число нарушений запрета на курение в аэропортах, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин. По его словам, только за первое полугодие 2019 года этот показатель составил более 70% от аналогичного за весь прошлый год. Запрет на курение в аэропортах не работает.

Роспотребнадзор против

Против возвращения курительных комнат в зданиях аэропорта выступил Роспотребнадзор. Позиция ведомства заключается в том, что вентиляция и фильтры, которые будут установлены в курилках, никоим образом не смогут снизить уровень табачного дыма до допустимого. По мнению специалистов ведомства, только зона, на 100% свободная от курения, может обеспечить надёжную защиту.

За деньги

В качестве борьбы за чистый воздух парламентарии предложили сделать платными «курилки» в транзитной зоне аэропорта. Одновременно ряд депутатов считает, что предлагаемые нормы аэропорты воспримут как обязанность и создадут «курилки», причем оплатят их все пассажиры — стоимость посещения будет включена в билет.

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