Майкоп, , 18:22 — REGNUM Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выразил соболезнования семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае. Слова поддержки политик опубликовал на своей странице в Instagram.

«От имени жителей Адыгеи и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших в результате трагической аварии в Забайкалье. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Кумпилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Забайкальском крае, недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе, туристический автобус вылетел с трассы в реку. В результате происшествия погибли 19 человек.