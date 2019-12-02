Москва, , 17:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий родителей застрахованного лица правом на получение единовременной страховой выплаты в случае его гибели. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

До настоящего времени право на страховую выплату имели дети, либо один из членов семьи (родитель, супруг или супруга) лица, погибшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Законом устанавливается безусловное право родителей умершего застрахованного лица на получение выплаты наряду с другими членами семьи равными долями.

Отмечается, что закон направлен на повышение уровня социальной защиты родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве.