Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Сумма, которую петербуржцы за пять лет заплатили за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, перевалила за 20 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде капремонта.

Сборы ввели в ноябре 2014 года. Ко 2 декабря 2019 года в фонд поступило уже 20,1 млрд рублей. В текущем году, например, петербуржцы отдали 5,2 млрд рублей.

При этом жители Северной столицы дисциплинированны: в общем собираемость взносов по жилым домам составила 99,6%. По нежилым помещениям показатель заметно хуже — 77,3%.

Добавим, в текущем году в Петербурге размер взноса на капремонт составляет от 4 до 5 рублей на 1 кв. метр, в зависимости от года постройки дома и его типа.

Однако вскоре, решили чиновники, размер оплаты стоит повысить. Это произойдет с 2020 года — взносы вырастут в 1,5−2 раза.

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