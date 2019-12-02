Магас, , 17:28 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования жителям Забайкальского края, где произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Слова поддержки политик опубликовал на своей странице в Instagram.

«От имени жителей Республики Ингушетия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Забайкалье. Всем пострадавшим в этом ДТП желаю скорейшего выздоровления», — написал Калиматов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья туристический автобус сошел с трассы и слетел с моста через реку Куэнга. В результате погибли 19 человек, еще два десятка пассажиров получили ранения.

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