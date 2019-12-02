Севастополь, 2 декабря 2019, 17:24 — REGNUM Сотрудники дежурно-постовой службы Севастополя задержали водителя, за которым числилось более 200 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом ИА REGNUM 2 декабря сообщили в пресс-службе севастопольской Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, они были выставлены за разные нарушения: превышение скоростного режима, в том числе на участках дороги с ограничениями скорости движения 40 и 60 километров в час, выезд на полосу встречного движения, проезд стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил парковки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе задержали 19-летнего водителя после публикации в социальных сетях видеороликов с многочисленными нарушениями правил дорожного движения с его стороны.
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