Рязань, , 17:18 — REGNUM Профессиональную подготовку по направлению «Экономика и управление» возобновляет Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. После завершения обучения по этим специальностям, в учебном заведении смогут выдавать выпускникам дипломы государственного образца. Об этом 2 декабря рассказал ректор вуза Андрей Минаев главе региона Николаю Любимову.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина вышел 29 ноября 2019 года.

«Я рад, что приказ Рособрнадзора позволит восстановить то, чего в 2017 году университет лишился на какое-то время. «Экономика и управление» — направление, которое было и будет востребовано. Уверен, это поможет РГУ в дальнейшем развиваться более успешно и более эффективно, во взаимодействии с регионом, как и раньше», — отметил губернатор.

Андрей Минаев уточнил, что полностью процесс обучения по данному направлению не останавливался, но теперь в вузе будут выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца.

«Для нас это исключительно важно. Мы долгое время готовились, чтобы пройти эту процедуру. И приказ — большая радость для всего коллектива студентов и преподавателей. Мы готовы делать всё возможное для того, чтобы уровень образования наших студентов становился выше», — заявил ректор.

Университету также подтвердили заявку на создание кафедры ЮНЕСКО, направленной на совместное изучение древних городов. Кроме того, в вузе могут вести подготовку по семи направлениям, которые ранее реализовывались в Рязанском филиале Московского государственного института культуры: их лицензирование запланировано на февраль 2020 года.

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