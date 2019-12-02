Рязань, 2 декабря 2019, 17:18 — REGNUM Профессиональную подготовку по направлению «Экономика и управление» возобновляет Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. После завершения обучения по этим специальностям, в учебном заведении смогут выдавать выпускникам дипломы государственного образца. Об этом 2 декабря рассказал ректор вуза Андрей Минаев главе региона Николаю Любимову.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина вышел 29 ноября 2019 года.
Андрей Минаев уточнил, что полностью процесс обучения по данному направлению не останавливался, но теперь в вузе будут выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца.
Университету также подтвердили заявку на создание кафедры ЮНЕСКО, направленной на совместное изучение древних городов. Кроме того, в вузе могут вести подготовку по семи направлениям, которые ранее реализовывались в Рязанском филиале Московского государственного института культуры: их лицензирование запланировано на февраль 2020 года.
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