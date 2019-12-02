Курган, , 17:16 — REGNUM В Курске в жилом доме рядом с предприятием «Экотекс», на которое поступает множество жалоб от местных жителей, установили оборудование по отбору проб атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Оборудование будет круглосуточно вести мониторинг состояния воздуха и передавать данные в режиме онлайн. Также работу прибора каждый день будут проверять сотрудники лаборатории.

«Анализы проб, которые мы проводили, не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Такие же исследования проводились Росприроднадзором и Роспотребнадзором Курской области, результаты аналогичные. Мы стали сталкиваться с мнением, что замеры проходят, когда предприятие не работает. Говорили также, что завод останавливается, пока сотрудники лаборатории и комитета едут к месту. Поэтому по поручению заместителя губернатора Алексея Смирнова мы совместно с жителями проработали вопрос об установке стационарного пробоотборника», — заявил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

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