Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга наказал административными штрафами группу из 19 футбольных болельщиков, задержанных 1 декабря накануне «знакового» для Петербурга матча «Зенит» — «Спартак».

Молодых людей привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 1 декабря напротив станции метро «Волковская» московские болельщики в присутствии посторонних граждан выражались грубой нецензурной бранью, то есть совершили мелкое хулиганство.

«При назначении наказания суд учел признание вины. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что 30 ноября после матча молодежного первенства в Санкт-Петербурге задержали шестерых болельщиков «Спартака», выкрикивавших на матче оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.

Напомним, 1 декабря «Зенит» победил на своем поле московский «Спартак» со счетом 1:0.

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