Москва, , 19:50 — REGNUM В стенах Государственной думы 10 декабря 2019 года пройдёт заседание о проблемах игровой индустрии в России. Об этом 2 декабря сообщает «Игромания».

Организатором заседания является партия ЛДПР. Сообщается, что на круглом столе депутаты и разработчики будут обсуждать кризис разработки игр и перспективы развития киберспорта в России.

Напомним, многие популярные видеоигры созданы разработчиками из России. К их числу можно отнести Heroes of Might and Magic V, King's Bounty, «Мор» и другие.

