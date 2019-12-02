Новгородская область, , 17:10 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 2 декабря, возобновился учебный процесс в гимназии «Исток», серьёзно пострадавшей в результате ураганного ветра и ливневых дождей в конце октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, в течение месяца гимназисты обучались в других учебных заведениях города.

Пока гимназисты будут обучаться в две смены и только во втором корпусе гимназии: в первом продолжатся восстановительные работы.

Ущерб от протечек из-за ливней оценивается в 3 млн рублей. Замглавы администрации Великого Новгорода Ирина Кормановская заявила, что подрядчик — ООО «Стройпроект» — выполнит косметический ремонт здания своими силами и за счёт собственных средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября на Великий Новгород за двое суток обрушилась двухмесячная норма осадков, а ураганный ветер повредил кровлю здания гимназии, на которой тогда продолжались ремонтные работы.

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