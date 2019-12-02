Москва, , 17:16 — REGNUM Обнаружение активистами повышенного радиоактивного фона на дне Москвы-реки в столичном районе Москворечье-Сабурово и отсутствие такового в пробах ФГУП «Радон», взятых на том же участке, связано с тем, что загрязнение распространено не равномерно, а пятнами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

«Фронт могильника составляет 500 метров. Загрязнение пятнистое, поэтому неудивительно, что где-то превышение есть, а где-то его нет. То, что на фронте удается найти и более чистые, и более грязные участки — это не удивительно. Любой, кто работает с радиоактивными загрязнениями, понимает, что пятнистость — это обычная ситуация», — отметил эксперт.

Тот факт, что исследования активистов и ФГУП «Радон» фактически противоречат друг другу, связан с тем, что перед каждой из сторон стоят разные задачи, полагает Ожаровский. По его мнению, активисты заинтересованы в том, чтобы обнаружить радиацию, а чиновники могут преследовать иные цели.

«Радон» получает деньги от правительства Москвы. Правительство Москвы хочет строить хорду (Юго-Восточная хорда Москвы должна пройти вдоль могильника через Москву-реку, — прим. ИА REGNUM). Я не исключаю, что «Радон» может взять пробы в тех местах, где нет загрязнения», — сказал Ожаровский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года местные жители и активисты взяли пробы грунта со дна Москвы-реки. Провести обследование удалось за счёт того, что в водоёме спустили воду и обнажилась часть дна рядом с могильником радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. В двух точках активисты обнаружили превышения радиационного фона в отложениях на глубине 15−20 сантиметров. Максимальный уровень радиации был зафиксирован в размере 135 микрорентген в час, что в четыре с половиной раза превышает норму.

В то же время начальник цеха ФГУП «Радон» Александр Пташкин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM эти сведения, отметил, что исследования предприятия, проведённые на специальном оборудовании, не показали наличия радиации в грунте на этом участке Москвы-реки. Однако эксперт выразил готовность изучить материалы, полученные во время проверки активистов.

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