Воронеж, , 17:05 — REGNUM Василий Попов избран ректором Воронежского государственного университета инженерных технологий. Соответствующее решение конференции работников и студентов вуза от 29 ноября опубликовано на сайте ВГУИТ.

На пост ректора Воронежского государственного университета инженерных технологий претендовали бывший проректор Воронежского государственного университета Василий Попов, который руководил ВГУИТ с января 2019 года с приставкой «и.о.», проректор по научной и инновационной деятельности Ольга Корнеева, декан факультета экологии и химической технологии Инна Пугачева, заведующая кафедрой технологии органических соединений, переработки полимеров и техносферной безопасности Ольга Карманова.

В соответствии с документом, в голосовании приняли участие 401 из 411 зарегистрированных делегатов. «За» кандидатуру Попова проголосовали 350 делегатов, 51 — «против». Василий Попов избран на срок полномочий пять лет.

С избранием на пост ректора ВГУИТ Василия Попова поздравил губернатор Александр Гусев, который написал на своей странице в соцсети: «Василий Николаевич, поздравляю вас с победой на выборах! От души желаю успехов в новой должности и воплощения профессиональных идей».