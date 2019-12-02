Петрозаводск, , 17:03 — REGNUM Приговор в отношении насильника и убийцы ребенка вынесен в Карелии. Решением суда 60-летний местный житель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и в убийстве малолетнего, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.

Как сообщили 2 декабря в Следственном комитете РФ, следствием и судом было установлено, что 12 сентября 2018 года подсудимый в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии напал на 12-летнюю девочку, которая шла в школу.

Преступник затащил ребенка вглубь лесного массива, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем убил ударами ножа. После чего убийца спрятал тело девочки в лесу и скрылся.

Усилиями следователей СКР и сотрудников уголовного розыска полиции в кратчайшие сроки мужчина был задержан и заключен под стражу. Его вина подтверждена вещественными доказательствами, результатами 32 экспертиз, показаниями свидетелей.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СКР.

Кроме того, осужденный должен будет выплатить родителям погибшей девочки два миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.