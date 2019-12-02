Изобильный, Ставропольский край, , 17:22 — REGNUM На Ставрополье предстанет перед судом заместитель директора строительной компании ООО «Вести» в рамках уголовного дела, возбужденного после гибели рабочего. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, при проведении кровельных работ одного из производственных зданий в городе Изобильном обвиняемый не обеспечил меры безопасности для ведения строительных работ на высоте.

В результате кровельщик, в этот момент который был без сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, упал с крыши здания. Мужчина получил травмы, от которых скончался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.