Москва, , 16:31 — REGNUM В России пока невозможно построить столько дорог, чтобы всем автомобилистам было комфортно ездить, поэтому нужно возвращаться к использованию общественного транспорта, заявил 2 декабря на семинаре по обеспечению дорожного движения заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

Чиновник пояснил, что ГИБДД освобождает дороги от «рискованных элементов», старается увеличить их пропускную способность. Он предложил присмотреться к «опыту Москвы».

Понарьин «Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с Нового года в РФ повышается утилизационный сбор на автомобили. По оценкам экспертов, это в итоге вызовет рост цен на автотранспорт.

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