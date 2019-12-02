Москва, , 16:33 — REGNUM Переход через Северный дублёр Кутузовского проспекта и пути Смоленского направления Московской железной дороги построят весной 2021 года. Об этом 2 декабря сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Надземный пешеходный переход построят по адресу: улица Василисы Кожиной, владение 13. Длина перехода составит 122 метра, ширина — четыре метра. Проект предусматривает установку лифтов, колясочных спусков на лестницах с ограждениями, тактильного покрытия на ступенях и поручней для маломобильных людей. Также построят пешеходную дорожку, установят наружное освещение, защитные экраны.

Строительством перехода по итогам конкурса займётся «Компания Связьэнергомонтаж МО». «На работы отводится не более 14 месяцев с момента подписания контракта», — сказал Бочкарёв.

В рамках строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта запланировано возведение ещё двух переходов через пути Смоленского направления МЖД. Сейчас ведется разработка проектной документации.