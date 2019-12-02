Краснодар, , 16:19 — REGNUM В Краснодарском крае краевая квалификационная коллегия судей (ККС) начала проверку в связи с появлением в Сети записи с оскорблениями, который судья Советского районного суда Краснодара допустил в адрес участницы процесса. Судья, о котором идёт речь, подал заявление об отставке.

Ранее в социальных сетях появилась аудиозапись с одного из судебных заседаний. На ней слышно, как в ходе рассмотрения спора судьёй допускается употребление ненормативной лексики. Так, после выступления в суде одной из участниц процесса голос, который, по предварительным данным, может принадлежать судье, говорит: «Вот же гавкучая зараза! Я бы тебя тоже отлупил бы!» Когда женщина пытается объяснить свою позицию, тот же голос говорит: «Заткнись! Ты помолчать можешь?».

В краевом суде уточнили, что информацию о дисциплинарном проступке со стороны судьи проверяет Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края — проверяющие намерены установить достоверность записи. Как указано на сайте ККС, судья, о котором идёт речь, подал в отставку, 29 ноября это заявление было удовлетворено — полномочия судьи прекращены с 1 января 2020 года.