Москва, , 16:38 — REGNUM Радиации на дне Москвы-реки в районе радиоактивного могильника не выявлено, однако ФГУП «Радон» готово проверить информацию активистов, которые заявили о её обнаружении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник цеха ФГУП «Радон» Александр Пташкин.

По словам специалиста, унитарное предприятие ежегодно проверяет грунт со дна Москвы реки. В 2019 году также проводились исследования по данному вопросу. Причём пробы со дна реки в районе могильника радиоактивных отходов в столичном районе Москворечье-Сабурово были взяты в трёх местах, отметил Пташкин.

«В трёх точках ежегодно берем возле склона на глубину полметра — этого не видели. В том году брали пробы воды, донных отложений на протяжении всего склона и не видели превышения. Надо смотреть через что, где и как отбирали. Я пока не видел таких данных», — сказал Пташкин.

По его словам, ФГУП «Радон» берёт пробы со дна при помощи специального оборудования. Аппарат погружает на дно специальное устройство наподобие штопора, которое собирает грунтовые отложения на полметра в глубину.

Пташкин отметил, что готов изучить данные о превышении радиационного фона, которые 1 декабря удалось собрать противникам строительства Юго-Восточной хорды Москвы. Однако эксперт скептически отнёсся к достоверности этих сведений.

«Пусть присылаю протоколы, фотографии, надо посмотреть, кто и как, по каким методикам отбирал или просто ребята подошли и сделали непонятно что. Мне недавно прислали фотографию колонны на ВДНХ, и на снимках было превышение серьезное. Мы приехали, все колонны померили, и они чистые. Поэтому все эти фотографии — я вам реальный случай с ВДНХ рассказал. Изучали все колонны и никакого превышения», — отметил Пташкин.

Как сообщало ИА REGNUM 1 декабря 2019 года активисты взяли пробы грунта со дна Москвы-реки. Провести обследование удалось за счёт того, что в водоёме произошло сезонное снижение уровня воды. Часть дна со стороны могильника радиоактивных отходов обнажилась. В двух точках активисты обнаружили превышения радиационного фона в отложениях на глубине 15−20 сантиметров. Максимальный уровень радиации был зафиксирован в размере 135 микрорентген в час, что в четыре с половиной раза превышает норму.

Также в ранее опубликованном расследовании ИА REGNUM бывший сотрудник специализированной организации Владимир Абалакин рассказывал, что его компании было поручено разработать проект ликвидации радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово. В техническом задании было указано рассчитать стоимость ликвидации не только могильника на склоне реки, но и радиоактивных отходов на её дне.

По словам специалиста, радиационные частицы могли попасть в воду из радиоактивного могильника, расположенного вдоль берега. Могильник представляет из себя насыпь, сверху покрытую слоем незаражённой земли. Насыпь буквально нависает над Москва-рекой. Из-за дождя и талого снега слой почты периодически оголяется и наружу выходит заражённый грунт, который вместе с водой стекает в реку и скапливается под илом на её дне.

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