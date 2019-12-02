Нью-Йорк, США, , 19:49 — REGNUM Британская актриса Виола Преттеджон сыграет «поддельную Цири» в предстоящем сериале «Ведьмак» от Netflix. Об этом 1 декабря сообщил портал Redanian Intelligence.

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1201137872591556608

Поддельная Цири впервые появляется во втором томе книжной саги о Геральте из Ривии. По сюжету она сирота, вовлечённая в крупную политическую интригу из-за своего внешнего сходства с принцессой Цириллой.

Напомним, американский сериал «Ведьмак» выйдет на онлайн-сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в проекте исполнил британский актёр Генри Кавилл.

Читайте ранее в этом сюжете: Анимационная студия «АнимАрс» выпустит мультфильм «Кощей Бессмертный»