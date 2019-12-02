Москва, , 16:12 — REGNUM С 1 декабря в Москве проходит Всероссийский патриотический форум — образовательная площадка для специалистов сферы патриотического воспитания. Участие в мероприятии приняли представители ООД «Бессмертный полк России». Руководитель исполкома Движения рассказал о шествии, а также проектах «Правнуки Победителей» и «Знаменосцы Победы».

С приветственным словом на форуме выступил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Виталий Минаков, отметив, что на мероприятии будет официально дан старт Году памяти и славы в России.

«Нам есть, что помнить, есть, чем гордиться и кем гордиться. В рамках форума будет обсуждаться очень много вопросов и тем по патриотическому воспитанию, — подчеркнул он. — Уверен, патриотизм — это глубокое чувство, которое побуждается примерами, успехами наших ученых, наших спортсменов и героев, а также теми историческими событиями, которые происходят в государстве. Патриотизма не может быть без знания истории!»

Следующая панельная сессия была полностью посвящена вопросам — как же изучать историю, где найти правду, как заинтересовать молодёжь?

По словам заместителя руководителя дирекции Года памяти и славы, заместителя исполнительного директора благотворительного фонда «Память поколений» Марины Павленко, одна из основных задач Года — донести ключевые ценности на понятном для молодых людей языке: связать события прошлого с настоящим, апеллировать к личному.

«Несмотря на патриотические мероприятия, уроки истории, война зачастую воспринимается далекой и абстрактной для многих школьников и студентов. Та гордость, о которой мы говорим, она ничем для них не подкреплена», — отметила декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева.

Она призвала, говоря о Великой Отечественной войне, в первую очередь затрагивать личный аспект сохранения памяти, начиная со своих предков, своей семьи.

Кроме того, Елена Малышева добавила: молодежь хочет узнавать историю, однако не получает нужных ресурсов для этого. Сегодня молодым людям не интересна вторичная — уже адаптированная — информация. Первоисточники, архивные документы, периодические издания тех лет — главные помощники, чтобы они самостоятельно погрузились в тот дух времени и разобрались во всех событиях.

«Разговор на языке документов, который может быть предложен, — тот формат, который создаст определённую историческую ауру периода войны. Это позволит сохранить историческую память, противостоять фальсификации, акцентировать молодёжь на ключевые ценности», — заключила Елена Малышева.

Говоря о подмене исторических данных, спикеры затронули важный проект — «Без срока давности». Подробнее о нём рассказала ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» и сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Главная задача инициативы — возвращение темы массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение достоверной информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Важно, чтобы этим проектом занимались не только те регионы, куда ступила нога врага, но и все остальные.

«Хочется, чтобы 2020-й не стал годом формальных мероприятий, а послужил шагом к понимаю, как сохранить память дальше — когда наши Победители уйдут и мы останемся один на один с теми, кто хочет отнять у нас Победу», — подчеркнула Елена Цунаева.

О важных инициативах Движения «Бессмертный полк России» на форуме рассказал руководитель исполкома Артём Хуторской.

«Бессмертный полк России» — это большая идея, огромная организация. Он уже давно вырос из одной акции, которая проходит 9 мая, — рассказал он. — Очень важно донести до наших родителей, детей и внуков основной смысл шествия. Это возможность, держась за руки, включиться в цепочку семейной памяти».

Сохранение семейной истории — один из ключевых шагов для побуждения интереса к изучению истории всей страны. Для этого «Бессмертный полк России» реализует проект «Правнуки Победителей».

«Важно обратить внимание, что у всех есть ниточка в прошлое. У кого-то предки были на фронте, кто-то ковал Победу на заводах и фабриках, даже в крошечных мастерских. Но каждый вносил свой вклад», — добавил Артём Хуторской.

В прошлом году заявки на участие в проекте прислали более 10 тысяч человек. В этот раз конкурс станет масштабнее, приобретет международный формат.

Кроме того, «Бессмертный полк России» начинает совершенно новый проект — «Знаменосцы Победы».

«Мы посчитали крайне необходимым рассказать обо всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая пытались или водрузили свои знамёна на Рейхстаг», — прокомментировал Артём Хуторской.

Главная цель проекта — рассказать правдивую историю, начиная с Дня Победы.

После выступления спикеров участники форума подвели итоги встречи словами: «Год памяти и славы проводится для того, чтобы жить дальше!»

Напомним, в течение трёх дней участников ждёт программа, направленная на трансляцию национальных ценностей в современном патриотическом воспитании.

По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести мероприятия программы Года памяти и славы в регионах России, а также состоится награждение проектов-победителей грантового конкурса молодёжных проектов.