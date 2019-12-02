Москва, 2 декабря 2019, 16:12 — REGNUM С 1 декабря в Москве проходит Всероссийский патриотический форум — образовательная площадка для специалистов сферы патриотического воспитания. Участие в мероприятии приняли представители ООД «Бессмертный полк России». Руководитель исполкома Движения рассказал о шествии, а также проектах «Правнуки Победителей» и «Знаменосцы Победы».
С приветственным словом на форуме выступил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Виталий Минаков, отметив, что на мероприятии будет официально дан старт Году памяти и славы в России.
Следующая панельная сессия была полностью посвящена вопросам — как же изучать историю, где найти правду, как заинтересовать молодёжь?
По словам заместителя руководителя дирекции Года памяти и славы, заместителя исполнительного директора благотворительного фонда «Память поколений» Марины Павленко, одна из основных задач Года — донести ключевые ценности на понятном для молодых людей языке: связать события прошлого с настоящим, апеллировать к личному.
Она призвала, говоря о Великой Отечественной войне, в первую очередь затрагивать личный аспект сохранения памяти, начиная со своих предков, своей семьи.
Кроме того, Елена Малышева добавила: молодежь хочет узнавать историю, однако не получает нужных ресурсов для этого. Сегодня молодым людям не интересна вторичная — уже адаптированная — информация. Первоисточники, архивные документы, периодические издания тех лет — главные помощники, чтобы они самостоятельно погрузились в тот дух времени и разобрались во всех событиях.
Говоря о подмене исторических данных, спикеры затронули важный проект — «Без срока давности». Подробнее о нём рассказала ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» и сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
Главная задача инициативы — возвращение темы массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение достоверной информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Важно, чтобы этим проектом занимались не только те регионы, куда ступила нога врага, но и все остальные.
О важных инициативах Движения «Бессмертный полк России» на форуме рассказал руководитель исполкома Артём Хуторской.
Сохранение семейной истории — один из ключевых шагов для побуждения интереса к изучению истории всей страны. Для этого «Бессмертный полк России» реализует проект «Правнуки Победителей».
В прошлом году заявки на участие в проекте прислали более 10 тысяч человек. В этот раз конкурс станет масштабнее, приобретет международный формат.
Кроме того, «Бессмертный полк России» начинает совершенно новый проект — «Знаменосцы Победы».
Главная цель проекта — рассказать правдивую историю, начиная с Дня Победы.
После выступления спикеров участники форума подвели итоги встречи словами: «Год памяти и славы проводится для того, чтобы жить дальше!»
Напомним, в течение трёх дней участников ждёт программа, направленная на трансляцию национальных ценностей в современном патриотическом воспитании.
По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести мероприятия программы Года памяти и славы в регионах России, а также состоится награждение проектов-победителей грантового конкурса молодёжных проектов.