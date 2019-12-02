Пермь, , 16:09 — REGNUM В Перми после жалобы, которая появилась в соцсети, краевую детскую клиническую больницу подвергнут энтомологическому обследованию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Стоит отметить, в соцсети появилась жалоба на то, что в помещениях больницы есть тараканы. Пост подкреплялся фотографией, на которой запечатлены насекомые в детской палате.

Родитель маленького пациента выразил недовольство тем, что в учреждении находятся дети с ослабленной иммунной системой, а больница кишит тараканами. «Мало того что никаких удобств — всё как в послевоенное время, ещё и тараканы. Кто в ответе за эту больницу?» — отставлена запись в соцсети.

В больнице отметили, что в отделении педиатрии, где были сделаны фото, проведена проверка. Тараканов не нашли. Плановая дезинсекция в помещениях больницы на ул. Баумана, 17 проводилась в последний раз 22 ноября. После жалобы сегодня, 2 декабря, медики обещали вновь провести обработку. Родитель и ребенок переведены в другую палату, сообщает портал 59.ru.