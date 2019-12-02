Москва, , 16:08 — REGNUM В настоящее время в медицинских учреждениях остаётся 21 пострадавший в результате аварии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. При этом состояние десяти человек медики оценивают как тяжёлое. Об этом сегодня, 2 декабря, на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Она подчеркнула, что людям оказывается вся необходимая помощь, медицинскими препаратами и запасами крови они обеспечены. При этом Голикова добавила, что в перспективе возможна их транспортировка на лечение в Москву.

«Такое предложение я губернатору отправила, но пока они, к сожалению, в таком состоянии, когда они не транспортабельны», — подчеркнула вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пассажирский автобус слетел с моста через реку Куэнга в Сретенском районе Забайкалья. 19 человек погибли, ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах. Следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело. Семьям погибших власти региона выплатят компенсации в размере до 1 млн рублей в зависимости от заключения врачей.