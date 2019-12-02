Токио, , 18:06 — REGNUM Разработчики из Nintendo рассказали о новом обновлении для игры Super Mario Maker 2. Ролик с демонстрацией дополнительного контента появился на YouTube-канале компании 2 декабря.

В предстоящем обновлении Super Mario Maker 2 получит несколько новых элементов для создания пользовательских уровней. Одним из них станет «высший меч» — оружие, превращающее Марио в главного героя серии игр The Legend of Zelda, Линка.

Напомним, платформер Super Mario Maker 2 вышел на гибридной консоли Nintendo Switch 28 июня 2019 года. Одной из главных особенностей проекта является продвинутый редактор уровней.

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