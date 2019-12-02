Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Акцию протеста планируют провести три грузинских общественных организации против показа в Тбилиси фильма «Кометы», посвященного ЛГБТ отношениям. Об этом 2 декабря на пресс-конференции заявил председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили.

«Сегодня в 19:00 мы собираемся у кинотеатра «Амирани». Мы хотели попасть вовнутрь, поскольку после показа фильма запланирована встреча с режиссером», — рассказал лидер общественной организации.

Палавандишвили также отметил, что фильм не содержит откровенных сцен, однако он считает, что пропаганда гомосексуализма в Грузии недопустима. Общественники не планируют смотреть фильм, а хотят попасть на его обсуждение, которое должно состояться после показа.

Также на пресс-конференции сообщили, что в протесте, кроме «Общества защиты прав детей», примут участие организации «Нравственность» и «Движение за единую и нравственную Грузию».

Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября общественники протестовали против показа в Тбилиси фильма «А потом мы танцевали», который также был посвящен гомосексуальным взаимоотношениям. Тогда правоохранители задержали 27 человек за нарушения правопорядка.