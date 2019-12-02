Белгород, , 15:58 — REGNUM По факту драки между учителем и учеником в школе Белгорода организована доследственная проверка, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ведомстве дадут оценку не только участникам инцидента, но и тем лицам, кто отвечает за «воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса».

Свидетелями конфликта стали ученики 8 класса. Кто-то из присутствующих в кабинете информатики снял драку на видео и выложил запись в интернет.

«Не предрешая вины какой-либо из сторон, следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры профилактического характера, в том числе в отношении лиц, отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса», — уточнили в Следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент разобрали 2 декабря на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты комплексной служебной проверки огласят 12 декабря.

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