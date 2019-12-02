Белгород, 2 декабря 2019, 15:58 — REGNUM По факту драки между учителем и учеником в школе Белгорода организована доследственная проверка, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ведомстве дадут оценку не только участникам инцидента, но и тем лицам, кто отвечает за «воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса».
Свидетелями конфликта стали ученики 8 класса. Кто-то из присутствующих в кабинете информатики снял драку на видео и выложил запись в интернет.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент разобрали 2 декабря на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты комплексной служебной проверки огласят 12 декабря.
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