Оренбург, , 15:54 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 2 декабря, из больницы выписали пятерых учеников школы № 86, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

На лечении остаётся один ребенок. Планируется, что 3 декабря его также выпишут.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, причина массовой заболеваемости пищевой токсикоинфекцией пока не установлена. Санэпидрасследование продолжается.

«В биоматериале больных, сотрудников пищеблока, пробах готовой продукции выделена условно-патогенная микрофлора. С разделочного инвентаря и санитарной одежды сотрудников пищеблока выделены бактерии группы кишечной палочки», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школе № 86 Оренбурга произошла вспышка кишечной инфекции. С 28 ноября работа пищеблока в учреждении приостановлена, введены сокращенные уроки. По данным Роспотребнадзора зафиксировано 18 случаев пищевого отравления среди детей разных возрастов и обучающихся в разные смены. Было госпитализировано шесть детей.

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