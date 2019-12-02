Рига, , 15:52 — REGNUM Из-за систематических нарушений в Латвии закрыт социальный центр «Mākoņkalns», в котором проходили реабилитацию подростки. Об этом сообщает портал Tvnet.lv.

В заключении, подготовленном министерством благосостояния Латвии, бюро омбудсмена и Службой проверки качества образования, констатированы «систематические нарушения прав детей» и сказано, что «осуществлялась полная изоляция подростков от общества».

Разбирательство тянулось в течение года, с 18 и 19 декабря 2018 года. Предприятие Bērnu Oāzes, осуществляющее согласно договору с министерством благосостояния республики управление центром, было исключено из списка компаний, имеющих право оказывать социальные услуги.

Оборот этой фирмы в прошлом году составил 433 355 евро, прибыль 17 414 евро.