Магас, , 15:53 — REGNUM Магасский районный суд в Ингушетии избрал меру пресечения заместителю главы города Назрани Руслану Оздоеву, подозреваемому в превышении полномочий. Чиновник по ходатайству следствия арестован на 2 месяца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2017 году мэрия Назрани и одно из унитарных предприятий заключили фиктивный контракт на строительство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин.

Однако работы подрядчиком так и не были выполнены. При этом бюджетные средства в размере около 24 млн рублей были выведены на счета сторонних организаций.

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