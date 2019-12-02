Ташкент, , 15:45 — REGNUM Медицинское обследование по выявлению онкологических заболеваний пройдут около 50 тыс. женщин, проживающих вблизи Аральского моря. Об этом заявил посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма, сообщает «Газета.uz».

2 декабря правительство Узбекистана и Программа развития ООН, а также фонд ООН в области народонаселения запустили совместную программу для Приаралья с общим бюджетом $3 млн. Программа реализуется при финансовой поддержке правительства Японии.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска заявила, что для помощи людям, пострадавшим от катастрофы в Приаралье, необходимо согласовать усилия всех партнеров.

В рамках проекта планируется улучшить доступ к качественным медицинским услугам 15 тыс. сельских жителей, а также улучшить условия образования для 1200 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили взаимодействие в рамках спасения Аральского моря.