Белгород, , 15:55 — REGNUM Федеральную грантовую поддержку окажут шести школам Белгородской области. Размер субсидий составит около 20 млн рублей. Деньги направят на организацию тематических смен в детских лагерях и на новое оборудование, сообщили 2 декабря в пресс-службе губернатора и правительства региона.

От Белгородской области в федеральном конкурсе участвовали шесть учебных заведений, все они получат гранты. Деньги выделяют по двум направлениям. Первое — развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, имеющих лучшие результаты в преподавании математики, информатики и технологии». Здесь победа досталась Курасовской школе Ивнянского района, средней школе № 4 города Новый Оскол, Ракитянской школе № 2 имени А. И. Цыбулёва и школе №3 с углублённым изучением отдельных предметов в городе Строитель.

Второе направление грантов предусматривает проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий. В этой номинации поддержку получат средняя школа № 28 Белгорода и Старооскольский лицей № 3 имени С. П. Угаровой.

Конкурс на получение субсидий по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» организовало в октябре 2019 года Министерство просвещения РФ.