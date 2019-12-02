Париж, , 15:35 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, почти шесть из десяти жителей страны поддерживают французскую военную интервенцию в Мали, несмотря на трагический инцидент, который привел к гибели тринадцати солдат, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, 58% жителей Франции говорят, что они поддерживают французское присутствие в Мали для борьбы с исламистскими вооруженными движениями.

Издание отмечает, что уровень поддержки жителей страны остается стабильным, поскольку в марте 2013 года 59% французов поддержали интервенцию вооруженных сил Франции в Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Шарли Эбдо» опубликовало в сети пять карикатур, связывающих гибель солдат в Мали с кампанией по привлечению новобранцев, недавно начатой французской армией.

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