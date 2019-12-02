Москва, , 15:37 — REGNUM Столичный сервис такси «Ситимобил» объявил о предоставлении бесплатных поездок тем, кто желает попасть в центр помощи пострадавшим от так называемого «домашнего насилия». Об этом онлайн-изданию «TJournal» рассказал директор сервиса по связям с общественностью Георгий Лобушкин.

Как сообщили 2 декабря журналисты издания, в Москве существует один подобный центр «Насилию.нет». Именно в него обязался бесплатно отвозить «Ситимобил» пострадавших. Для этого клиенту надо будет назвать промокод «Насилю.нет». Акция продлится в течение года.

Отмечается, что воспользоваться бесплатной услугой можно будет только два раза. Она будет предоставляться не только женщинам, но и мужчинам, которые посчитают себя пострадавшими.

Стоит отметить, в последнем отчете центра «Насилию.нет» говорится, что организация действует с 2015 года. За это время к ее специалистам обратилось «более 30 человек» (в среднем, более шести человек в год). Между тем тема домашнего насилия в последнее время активно раскручивается как якобы крайне актуальная для России. При таком небольшом количестве клиентов центра можно ожидать, что «Ситимобил» за скромные средства получит неплохую рекламу в кругах, где популярна эта тема.

Напомним, в законодательстве РФ нет такого термина, как «домашнее насилие». Из-за размытости определения под данное определение стали относить «психологическое насилие», «экономическое насилие» и другие виды «насилия», которое невозможно доказать никак, кроме голословного обвинения.