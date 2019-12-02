Лондон, , 15:34 — REGNUM Главный редактор издания Royal Central Чарли Проктор развеял слухи о смерти королевы Елизаветы II, об этом 2 декабря сообщает Geo TV.

«Я вижу, что мы дошли до того момента, когда я должен развеять слухи о смерти королевы, они совершенно беспочвенны», — отметил Проктор в комментарии журналистам издания.

«Королева не умерла. Она жива и здорова и с нетерпением ждет встречи с президентом Трампом (глава США Дональд Трамп) и другими мировыми лидерами, которая состоится во вторник в Букингемском дворце», — добавил он.

Напомним, королеве Елизавете в настоящее время 93 года, она является старейшим британским монархом за всю историю.

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