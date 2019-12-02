Магнитогорск, Челябинская область, , 15:26 — REGNUM Представители челябинского минздрава знают о планах вывести сотрудников станции скорой помощи Магнитогорска на пикет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

6 декабря специалисты минздрава посетят Магнитогорск. Это было запланировано ранее. А утром 7 декабря пройдут обходы больниц, встречи с медперсоналом и пациентами, также высокие гости осмотрят имеющееся материально-техническое оснащение.

Что касается местной станции скорой помощи, то в минздраве заявляют, что не понимают целей пикета. Ранее чиновники трижды встречались с коллективом и все вопросы персоналу были разъяснены.

«В данном случае возникает резонный вопрос о целях проведения подобных акций. Зачем и кому на самом деле нужен этот информационный шум?» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, медики запланировали очередной пикет. Он намечен на 7 декабря.

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