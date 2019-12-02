Париж, , 15:23 — REGNUM Во французской федерации страхования заявили, что сумма ущерба «вероятно, будет пересмотрена в сторону повышения» после проливного дождя, который обрушился на юго-восток страны 1 декабря, сообщает Le Figaro.

«Страховщики зарегистрировали почти 20 тыс. претензий после наводнения, которое обрушилось на Альпы и Вар с 22 по 24 ноября, на общую сумму, оцененную в 285 млн евро», — говорится в заявлении французской федерации страхования, добавив, что эта сумма будет, вероятно, увеличена после 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря непогода вновь ударила по французской Ривьере, в результате чего погибли пять человек.

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