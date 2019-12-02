Рязань, , 15:26 — REGNUM В получении взятки подозревают старшего участкового уполномоченного одного из городских отделов полиции Рязани. Служитель закона на протяжении года за деньги предоставлял иностранцу конфиденциальную информацию, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемый с 2017 по 2018 год предоставлял проживавшему в Рязани гражданину Узбекистана сведения о трудовой деятельности иностранных граждан, необходимые для получения разрешения на временное проживание на территории России. За год полицейский рассказал о 25 иностранцах, получив за это денежное вознаграждение в размере 15,5 тысячи рублей.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.