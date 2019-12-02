Москва, , 15:10 — REGNUM Отменять надбавки к зарплатам для работников северных регионов России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли власти пойти на такую меру для уравнивания уровня зарплат в различных регионах страны.

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«Нет, об этом речь не идёт», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что дифференциация зарплат в различных регионах страны является нормальной ситуацией, так как обусловлена целым рядом факторов, которые в тех или иных регионах могут сильно отличаться.

«Эта ситуация абсолютно рабочая, она постоянно имеет место», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития России представило проект постановления правительства РФ, в котором будет утверждён новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, который будет применяться для предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим на этих территориях.

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Отметим, что в этом списке не оказалось Хакасии, где работникам начисляются коэффициенты и процентные надбавки к зарплате за работу в особых климатических условиях. При этом в региональном министерстве труда и соцзащиты подвернули, что Хакасию не лишают районного коэффициента в размере 1,3. Его никто не отменяет, он продолжит действовать.

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