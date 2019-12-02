Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде и распространении наркотических средств в особо крупных размерах. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Обвиняемым по делу проходит 30-летний житель столицы.

Ранее в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в одном из гаражей в поселении Мосрентген Новой Москвы в момент сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Следствие установило, что мужчина находился в федеральном розыске с июля 2018 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статьей 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.

При осмотре гаража и личного автомобиля задержанного в специально оборудованных тайниках были обнаружены пакеты с наркотическим средством МДМА и психотропным веществом амфетамином, общей массой более шести килограммов.

Следствие считает, что обвиняемый приобретал наркотики в Нидерландах и перевозил их через страны Евросоюза на территорию России, где реализовывал крупными партиями.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, были возбуждены уголовные дела по ст. 30, статьей 228.1 и статьей 229.1 (контрабанда наркотических средств) УК РФ.

Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.