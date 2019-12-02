Махачкала, , 15:35 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции главу Советского района города Махачкалы Пахрутдина Залимбекова и его заместителя Имама Карачаева. Их опрашивают по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,3 млн рублей, пишет 2 декабря «Интерфакс-Юг».

Правоохранительные и следственные структуры Дагестана пока не подтвердили данную информацию. Также неизвестны детали уголовного дела.

Отметим, что Пахрутдин Залимбеков возглавил Советский район Махачкалы в декабре 2016 года. В разные годы он также был депутатом городского собрания города, председателем собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана, советником председателя правительства республики.

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