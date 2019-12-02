Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года будет рассмотрен представителями свердловского отделения Союза архитекторов России. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как заявил президент «Ассоциации строителей Урала» Вячеслав Трапезников, 5 декабря 2019 года мэрия соберёт совещание, на которое пригласят и представителей Союза архитекторов.

«Застройщиков послушали, теперь стоит послушать архитекторов», — сказал Трапезников.

Руководитель выразил уверенность, что специалисты союза выскажут свои замечания и предложения к проекту генплана.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные обсуждения варианта генплана проходят до конца 2019 года. Также проект был направлен на согласование в областные и федеральные инстанции.

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