Москва, , 15:05 — REGNUM Обсуждение любого предложения, даже казалось бы, такого «несерьёзного», как запрет на детское шампанское, необходимо, так как любая мера, любое ограничение должно быть полностью обосновано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Минпромторга РФ.

«Да, звучит немало предостережений, что «детское» шампанское с младых ногтей приучает детей к мысли, что в употреблении спиртного нет ничего плохого.

Однако научных исследований на эту тему не проводилось, так что все предостережения — не более, чем высказанные вслух мысли.

А вот представителей розничной торговли такое ограничение неизбежно бьёт по карману, так что с их стороны вполне можно ожидать требований доказать обоснованность таких запретов.

Нет ничего удивительного в том, прежде чем запрещать детское шампанское, предложено детально изучить вопрос, подключив к работе специалистов, и сначала выслушать их доводы, а уже потом «рубить с плеча», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ намерен обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.

Читайте также: Минпромторг предложил обсудить вопрос о запрете детского шампанского